Beşiktaşlı yöneticiler kura çekimini değerlendirdi

Ahmet Nur Çebi: ''Finale kadar gitmek istiyoruz''

Erdal Torunoğulları: ''İyi kura yolumuz açık olsun''

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşti.

Siyah-Beyazlı yöneticiler iyi bir kura çektiklerini belirtirken tur için umutlu olduklarını ifade ettiler. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, 16 takıma bakıldığında Beşiktaş'ın en güçlü ekipler arasında yer aldığını ve çeyrek finale çıkmak için umutlu olduklarını dile getirdi.

Çebi, ''Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım biz kaldık. Bunun bir sorumluluğu ve ağırlığı var tabii ki. Takımlara baktığımızda 16 takım içinde Beşiktaş en güçlü 3 - 4 takımdan biri olarak göstreriliyor. Bu tesadüf değil. İyi bir hocamız ve iyi takımımız var. Biz UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. Neden olmasın diyoruz.. Ama bunun için önce Olympiakos'u geçmek şart. Herhalde Olympiakos kurada bizi çektiği için üzülmüştür. Bu işin espirisi ama oynanmadan hiç bir maç kazanılmaz. Geçmişteki tecrübelerimiz bize bunu gösteriyor. Hem kulübümüz hem de ülkemiz için bu turu geçip önce çeyrek finale oradan da finale doğru yürümek istiyoruz'' dedi.

ERDAL TORUNOĞULLARI:''İYİ KURA YOLUMUZ AÇIK OLSUN''

Beşiktaş'ın kura çekimlerine katılan Dış İlişkiler Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, ''Manchester, Roma ve Lyon'a nazaran daha tercih edilebilirbir kura çektik. Ama bu hiç bir şekilde turu garanti görmemiz anlamına gelmez. Hatta böyle düşünmek en büyük yanlışımız olur. C.Brugge örneği ve hakemle kaybettiğimiz Dynamo Kiev örneği hala hafızalarımızda. Oynanamadan hiç bir maç kazanılmış sayılmaz. Yolumuz açık olsun diyorum. Atina güzel bir şehir ve Olympiakos da köklü bir kulüp. Bir önceki turda Osmanlıspor'u elemiş olması ve şimdi bizim eşleşmemiz kaderin bir cilvesi sayılır. Çeyrek finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız ve takımımız bunu başaracak güçte'' diye konuştu.