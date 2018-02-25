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Beşiktaşlı yıldız Quaresma: "Takımımızın başında çok iyi bir hoca var"

"İyi olan taraf bizdik" İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın galibiyetine 2 golle katkı veren  Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, "İyi olan taraf bizdik"...

Beşiktaşlı yıldız Quaresma: "Takımımızın başında çok iyi bir hoca var"

"İyi olan taraf bizdik"

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın galibiyetine 2 golle katkı veren  Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, "İyi olan taraf bizdik" dedi.
"İYİ OLAN BİZDİK"
Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli yıldız, "Takım olarak çok iyi çalıştık. İki büyük takımın mücadelesinde iyi olan bizdik. Böyle çalışarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu. 
"ÖNEMLİ OLAN KULÜBÜME BİR ŞEYLER VEREBİLMEK"
Attığı trivela golleriyle özdeşleşen Quaresma, "Gollerim arasından birini seçmek çok zor. En önemlisi bugün kulübüme bir şeyler verebilmekti. Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZIN BAŞINDA ÇOK İYİ BİR HOCA VAR"
Ricardo Quaresma, sürekli çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bunun için burdayım. Çok sıkı çalışıyorum. Kulübüme, taraftarıma ve takımıma bir şeyler verebilmek için çok çalışıyorum. Takımımızın başında çok iyi bir hoca var, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve öğrenmeye devam edeceğim" diye konuştu.

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