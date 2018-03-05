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Beşiktaşlı taraftarlar, şehit Eren’in kabrini ziyaret etti

TRABZON, () Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için Trabzon'a gelen Beşiktaş Deplasman Kartalları Derneği üyeleri, Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin...

Beşiktaşlı taraftarlar, şehit Eren’in kabrini ziyaret etti

TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için Trabzon'a gelen Beşiktaş Deplasman Kartalları Derneği üyeleri, Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.
Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi kentte gelen Beşiktaş Deplasman Kartalları Derneği, şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu ve ailesiyle görüştü. Beşiktaş Deplasman Kartalları Derneği Başkanı Yusuf Demirci, her maç öncesi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trabzon deplasmanında da lanet terör örgütleri tarafından şehit edilen Eren kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunmak, hem de maç öncesi iki camia arasında gönül köprüsü oluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

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