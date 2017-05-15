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Beşiktaşlı taraftarlar Bursa'ya gidiyor

Beşiktaşlı taraftarlar Bursa'ya gidiyor Ali DANAŞ, İstanbul () Bursa deplasmanına gitmek üzere sabah 10.00'dan itibaren Vodafone Arena Stadı'nın dışında toplanan siyah-beyazlılar yaklaşık 50 otobüse binerek yola çıktılar. Vodafon...

Beşiktaşlı taraftarlar Bursa'ya gidiyor

Beşiktaşlı taraftarlar Bursa'ya gidiyor

Ali DANAŞ, İstanbul ()

Bursa deplasmanına gitmek üzere sabah 10.00'dan itibaren Vodafone Arena Stadı'nın dışında toplanan siyah-beyazlılar yaklaşık 50 otobüse binerek yola çıktılar. Vodafon Arena Stadı'nda çok sayıda çevik kuvvet tedbir alırken, 2 adet TOMA hazır bekletildi. Üstleri aranan ve pasolig kartı kontrol edilen taraftarlar otobüslere bindirildi. Beşiktaşlı taraftarlar Osmangazi Köprüsü üzerinden Bursa'ya ulaştırılacaklar. Bursa'nın dışında bir müddet bekletilecek olan taraftarlar için bir kez daha güvenlik kontrolü yapılacak ve sonrasında Timsah Arena'da yerlerini alacaklar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların toplanması
-Güvenlik ve TOMA'ların görüntüsü
-Otobüslere binen taraftarlar, otobüslerin hareket etmesi 
 

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