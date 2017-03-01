Beşiktaşlı Ryan Babel: ''Ben de teknede şampiyonluk turu yaşamak istiyorum''

Devre arası transfer döneminde İspanya'nın Deportivo takımından Beşiktaş'a transfer olan Ryan Babel, Yavru Kartal derigisinde çocuk taraftarların sorularını yanıtladı.



Beşiktaş'ın geçen yılki şampiyonluk kutlamalarından çok etkilendiğini belirten Ryan Babel, ''Ben de tekneyle şampiyonluk turu yaşamak istiyorum'' dedi.



Babel'in Yavru Kartal dergisindeki açıklamalar kısaca şu şekilde:



"İlk kazandığım para ile pahalı bir fotoğraf makinası almıştım.Maçı kazanırken göze hoş görünen bir futbol ortaya koyabilmek en ideali olsa da en önemli olan şey kazanmaktır.Kesinlikle şampiyon biz olacağız. Ben de teknede şampiyonluk turu yaşamak istiyorum! Fotoğraflarını gördüm, bayıldım.



Kariyerimde en unutulmaz anlarımdan biri, Liverpol'da oynarken Arsenal'e gol atmam ve sahadan galip ayrılmamızdır. Çünkü ben aslında Arsenal'ı tutan biriyim.Kariyerimde en ilginç bulduğum olaylardan biri de hayatımda gördüğüm tek kırmızı karttı. Çünkü benim böyle bir şey doğamda yoktur. Liverpol forması giyiyorken, Benfica'nın kaptanı Luisao, arkadaşım Fernando Torres'e sert bir faul yapmıştı. Orada başıma tıpkı Van Persie'nin yaptığı gibi kötü bir şey geldi, Luisao beni attırdı."

ALİ DANAŞ - İSTANBUL /