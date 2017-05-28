Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk açıklamaları

Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan futbolcular şunları söyledi;



ADRİANO CORREİA: "Mükemmel bir şampiyonluk. Zor dönemden geçtim. Bana güvenen kulübümün bir parçası olduğum için mutluyum."



TOLGAY ARSLAN: "Çok duygusal bir gün. Şampiyonluğu hak ettik. Çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmak istiyorum."



GÖKHAN GÖNÜL: "Herkes bana destek oldu. Şampiyonluğa katkı verebildiysem ne mutlu bana."



TOLGA ZENGİN: "Zor bir sezondu. Hedefimize ulaştık. Çok sevinçliyiz. Nice şampiyonlukları hedefliyoruz."



DEMBA BA: "Kariyerimin en mutlu anlarından birini yaşadım. Herkes bu kulübe ne kadar kalpten bağlı olduğumu biliyorum."



RİCARDO QUARESMA: "Çok mutluyum. Büyük taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız. Şu an çok mutluyum."



FABRİCİO RAMİREZ: "Daha iyisini isteyemezdim. Tüm sezon neyimiz varsa şampiyonluk için harcadık. Sonunda şampiyon olduk ve seviniyoruz."



OĞUZHAN ÖZYAKUP: "Hakkımızla şampiyon olduk. Uzun bir yol kat ettik. Bu sene daha zor olacağını biliyorduk. Çok çalıştı ve mutlu sona ulaştık."