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Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk açıklamaları

Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan futbolcular şunları söyledi;

Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk açıklamaları

Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan futbolcular şunları söyledi;

ADRİANO CORREİA: "Mükemmel bir şampiyonluk. Zor dönemden geçtim. Bana güvenen kulübümün bir parçası olduğum için mutluyum."

TOLGAY ARSLAN: "Çok duygusal bir gün. Şampiyonluğu hak ettik. Çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmak istiyorum."

GÖKHAN GÖNÜL: "Herkes bana destek oldu. Şampiyonluğa katkı verebildiysem ne mutlu bana."

TOLGA ZENGİN: "Zor bir sezondu. Hedefimize ulaştık. Çok sevinçliyiz. Nice şampiyonlukları hedefliyoruz."

DEMBA BA: "Kariyerimin en mutlu anlarından birini yaşadım. Herkes bu kulübe ne kadar kalpten bağlı olduğumu biliyorum."

RİCARDO QUARESMA: "Çok mutluyum. Büyük taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız. Şu an çok mutluyum."

FABRİCİO RAMİREZ: "Daha iyisini isteyemezdim. Tüm sezon neyimiz varsa şampiyonluk için harcadık. Sonunda şampiyon olduk ve seviniyoruz."

OĞUZHAN ÖZYAKUP: "Hakkımızla şampiyon olduk. Uzun bir yol kat ettik. Bu sene daha zor olacağını biliyorduk. Çok çalıştı ve mutlu sona ulaştık."

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