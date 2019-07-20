Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon kuralları hakkında bilgilendirildi

Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde sürdüren Beşiktaşlı futbolculara 2019-20 sezonunda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-20 sezonununda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında sunum yapıldığı bildirildi.



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