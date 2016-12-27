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Beşiktaşlı futbolcu Talisca: "İyi oyunculardan kurulu bir takımız"

 Uzun süren sakatlığının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2 - 0 mağlup ettikleri maçta forma giyen ve bir de gol atan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, "Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi" dedi. Maç sonu yayıncı...

Beşiktaşlı futbolcu Talisca: "İyi oyunculardan kurulu bir takımız"

 Uzun süren sakatlığının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2 - 0 mağlup ettikleri maçta forma giyen ve bir de gol atan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, "Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi" dedi.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, şunları söyledi:

"Ben çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdim. Sakatlığım boyunca bana yardımcı olan bütün kulüp çalışanları, sağlık ekibi, doktorumuz hepsine çok teşekkür ederim. Ailem de çok destekledi bu sürede. Ama önemli olan iyi dönmekti. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyoruz takım olarak, bunun farkındayız. Bunun tersini söylemeye gerek yok. Ama ben inanıyorum ki ikinci yarıyla beraber ilk maçtan itibaren herkes 2017'de başka bir Beşiktaş görecek. İyi bir takımız. İyi oyunculardan kuruluyuz. Kenetlenmiş olarak hareket ediyoruz. Bu sene benim için iyi bir sene oldu, kızım doğdu. Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi. Yeni sene için herkese mutluluklar diliyorum. Bizim için iyi bir sene olacaktır."

İSTANBUL /

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