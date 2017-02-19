Beşiktaşlı futbolcu Talisca: "İki tane çok zor maç oynayacağız"

Atınç Nukan: "Gol attığım için çok mutluyum"

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Akhisar Belediyespor'u 3 - 1 yendikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçta bir de gol atan Talisca, "Cenk bana topu indirdiğinde kalecinin pozisyonunu görmüştüm ve golle sonuçlanan bir şut oldu. Çalışıp eksiklerimizi gidermemiz lazım. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Lig uzun bir maraton. Artık çalışıp bakacağız. İki tane çok zor maç oynayacağız. Bunun için de iyi bir hazırlık döneminden geçeceğiz. Yarından itibaren antrenmanlara başlıyoruz. İkisinde de galibiyet arayacağız" dedi.

ATINÇ NUKAN: 'GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Beşiktaş'ta ilk golünü kaydeden Atınç Nukan ise, "Gol attığım için çok mutluyum. Ama ondan önemlisi bu maçı kazandığımız için daha da mutluyum. Bizim için önemli maçtı. Özellikle Avrupa Ligi'nde zor bir maç oynadık, seyahat, zorlu bir rakip. Üç gün sonra burada bir mücadeleye çıkmak kolay değil. Rakiplerimizin de puan kaybettiği haftada kazanmamız bizim için çok önemliydi. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Ben de forma şansı bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Antrenmanlarda çok çalışıyorum. Önemli olan da bunu yapmak. Galibiyeti ve attığım golü masörümüz Cemil ağabeyin babası vefat etti, maalesef. Öyle bir üzüntümüz de var. Ona armağan etmek istiyorum. Ayrıca başı sağolsun diyorum. Maçtan sonra çok mesaj gelmiş. Olcay ağabeyin mesajı dikkatimi çekti 'Anneni gördüm, çok duygulandım' yazıyordu. Tahmin ediyorum ağlıyordur. Annemi böyle görünce ben de duygulandım. Benim en zor zamanlarımda ailem yanımdaydı. Çok mutluyum, onlara sahip olabildiğim için. Onlara teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İSTANBUL /