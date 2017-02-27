Beşiktaşlı futbolcu Talisca: "Derbide gol attığım için çok mutluyum"

"Başkan bonservisimi alırsa bu konu da burada kapanır"

Atiba: "Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz çok uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü kaydeden Anderson Talisca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Talisca, şunları söyledi;

"Derbide gol attığım için çok mutluyum. Maçtan önce akıllı oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. Bütün camiayı tebrik ediyorum."

Taraftarın kendisini çok sevdiğinin hatırlatılması üzerine Talisca, "Bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyum. Bu ilgi beni ayakta tutuyor. Kariyerim boyunca taraftarla ilgili olmayı sevdim. Her şey yolunda giderse başkan bonservisimi alırsa bu konu da burada kapanır" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile eşleşmeleri hakkında da konuşan Talisca, "Zor bir takım çektik. Orada tanıdığım Portekizli ve Brezilyalı oyuncular var. İyi oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak ama takım bütünlüğümüz çok iyi. Bu maça da inanarak çıkacağız ve elemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ise, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Galatasaray çok tecrübeli ve güçlü bir takım. Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz çok uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım bu pozitif sonuçlar devam edecek" şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi için ise Atiba, "Çok deneyimli takımlar var. Biz de iyi bir takımız. Bugüne kadar Avrupa kupalarında iyi bir performans ortaya kolduk. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. İki maçın sonunda turu geçebiliriz. Buna inanıyoruz" diye konuştu..

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- Talisca ve Atiba'nın açıklamaları

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /