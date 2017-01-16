Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel: "Mutluyum, ilk maçımda 3 puan aldık"

 Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına konuştu. Babel, şunları söyledi; "Takım, kulüp ve taraftarlarımız için bu maça çok iyi hazırlındık. Zor maç...

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel: "Mutluyum, ilk maçımda 3 puan aldık"

 Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına konuştu.

Babel, şunları söyledi;

"Takım, kulüp ve taraftarlarımız için bu maça çok iyi hazırlındık. Zor maç olacağını biliyorduk. Özellikle zihinsel olarak çok iyi hazırlıklar yaptık. 90 dakika boyunca konsantrasyonu yüksek tuttuk. Tüm hafta boyunca bunu kendi aramızda konuştuk. Teknik ekiple de konuştuk. Doğrusunu söylemek gerekirse, biz daha kötü saha şartlarına hazırdık. En azından oynanabilir bir durumdaydı ve oynamaya çalıştık.''

Sakatlığına da değinen Babel, "Bileğim biraz döndü çok kötü gözükmüyor. İstanbul'da kesin durumu göreceğiz. Kariyerim boyunca, oynadığım farklı kulüplerde forvet pozisyonunda oynamayı öğrendim. O pozisyonda neler gerektiğini gayet iyi biliyorum. Ama, bir taraftan da kabul etmemiz lazım ki skorer bir oyuncu değilim.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ryan Babel'in açıklamaları

- Futbolcuların stattan çıkışları

- Genel detaylar

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55