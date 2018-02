Beşiktaşlı futbolcu Atiba: "Lige geri döndük"

"Her şeyimi takımıma vermeye çalışıyorum"

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Lige geri döndük. Özgüvenimiz yükseldi" dedi.

"LİGDE GERİ DÖNDÜK"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Atiba, "Her zamanki gibi çok heyecan vereci bir maç oldu. Özellikle iç sahada bu atmosferde oynamak çok heyecan verici. Lige geri döndük. Özgüvenimiz yükseldi. Yüksek standartlaarda bir futbol oynadık. İstediğimiz sonucu aldık" diye konuştu.

"HER ŞEYİMİ TAKIMIMA VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Son haftalardaki performansını da değerlendiren Atiba, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Her şeyimi takımıma vermeye çalışıyorum. Bir seri yakalamak istiyoruz. Yapabilirsek bu bizi hedefe götürecek" açıklamasını yaptı.