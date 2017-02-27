Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson: "Oyun planımıza sadık kaldık"

Adriano Correia: "Ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz"

Oğuzhan Özyakup: "Şampiyon olana kadar hiçbir takım şampiyon değildir"

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, Galatasaray'ı deplasmanda 1 - 0 yendikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Atiba'nın açıklamaları şöyle;

"Sağlam bir rakibe karşı oynadık, öncelikle bunu vurgulamak lazım. Özellikle iç sahada oldukça sağlam olan bir takıma karşı oynadık. Oyun planımıza sadık kaldık. Oyun planımızda öncelik oyunun savunma yönünde sağlam kalmak ve rakibe fırsat vermemekti. Rakip topa sahip olmak isteyecekti ve özellikle savunmamızın arkasına koşular yapmak isteyecekti, bunu biliyorduk. Mümkün olduğu kadar onlara fırsat vermemeye çalıştık. Hücum ederken de sakin ve sabırlı davranmak istiyorduk. Bunu da yaptık. Gerektiği zaman oyunun temposunu düşürdük. Maç temposunu kontrol etmeye çalıştık ve çok önemli, çok büyük bir galibiyet aldık. Noah, evladım. Onunla gurur duyuyorum. O gerçekten çok büyük bir mutluluk. Çok büyük bir huzur getiriyor. İnsanların onu sevmesi, ona sevecen bir şekilde yaklaşması beni de çok mutlu ediyor."

ADRİANO CORREİA: "LİGİ ŞAMPİYON OLARAK BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı futbolcular Adriano Correia ise, "Çok zor bir maçtı. Derbiler her zaman zordur. Ligde durumun ne olduğu çok da önemli değil. İlk maçta hatırlayacağınız gibi berabere kalmıştık. Burada da galibiyetle ayrılıyoruz. Şampiyonluk yarışında direkt rakibimiz olan Galatasaray, önemli bir rakip bizim için saygı duyduğumuz bir rakip. Bütün hafta boyunca hocamızın söylediği şeyleri sahada yapmaya çalıştık. Bütün takımı kutlamak istiyorum, çok iyi çalıştılar. Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bugüne kadar gösterdiğimiz çabayla da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışarak, ciddiyetimizi koruyarak bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: "ŞAMPİYON OLANA KADAR HİÇBİR TAKIM ŞAMPİYON DEĞİLDİR"

Oğuzhan Özyakup da şu ifadeleri kullandı;

"Daha 12 maç var. Lig uzun bir maraton. Buradaki galibiyet çok önemli. Geçen sezon burada çok önemli bir galibiyet almıştık. Biz her maça tek maç gibi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşmaya da öyle hazırlandık ve galip geldik.

Geçen sezonda da lider bizdik. Şampiyon olana kadar hiçbir takım şampiyon değildir. Galatasaray'ı yenip 10 puan fark yaptık. Haftaya önemli bir maçımız var. Bu galibiyetin tadını çıkaracağız ama yarından itibaren gelecek maç için çalışmalarımız başlayacak.

Geçen seneden Atiba ile uyum alışkanlık oldu. Sezon başında forvet arkası oynuyordum. Şimdi Atiba'nın yanında olmak daha rahatlık verici. Hocam nerede görev verirse orada oynuyorum."

İSTANBUL /