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Beşiktaşlı boksör Erol Yalçın, Türkiye Şampiyonası yolcusu
Beşiktaş'ın büyükler boks kategorisindeki başarılı ismi Erol Yalçın, Büyük Erkekler Ferdi Boks 1'inci Gruplar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında elde ettiği şampiyonluk ile Erzurum'da düzenlenecek olan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda...
SPOR 08.10.2019, 10:57
Beşiktaş'ın büyükler boks kategorisindeki başarılı ismi Erol Yalçın, Büyük Erkekler Ferdi Boks 1'inci Gruplar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında elde ettiği şampiyonluk ile Erzurum'da düzenlenecek olan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.
Beşiktaş'ın 69 kiloda mücadele eden boksörü Erol Yalçın, 23-28 Eylül tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Ferdi Boks 1'nci Gruplar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında şampiyon oldu. Yalçın, bu sonuçla 22-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Sezona iyi hazırlandığını belirten Erol Yalçın, "Erzurum için ekstra çalışmalara dönünce hemen başlayacağız. Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. 1'inci grup elemeleri zorluydu ama bizim adımıza başarılı geçti. İnşallah hedefimiz Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan şampiyonluk ile dönmek" dedi.
Beşiktaş'ın 69 kiloda mücadele eden boksörü Erol Yalçın, 23-28 Eylül tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Ferdi Boks 1'nci Gruplar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında şampiyon oldu. Yalçın, bu sonuçla 22-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Sezona iyi hazırlandığını belirten Erol Yalçın, "Erzurum için ekstra çalışmalara dönünce hemen başlayacağız. Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. 1'inci grup elemeleri zorluydu ama bizim adımıza başarılı geçti. İnşallah hedefimiz Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan şampiyonluk ile dönmek" dedi.
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