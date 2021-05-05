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BEŞİKTAŞ’IN “BEN VARIM” DİYEN KADIN FUTBOLCULARI KUPAYI KALDIRDI

Vodafone’un “Ben Varım” hareketi kapsamında isim ve göğüs sponsoru olarak destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Antalya’da düzenlenen Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon oldu.

SPOR 05.05.2021, 21:56 Murat Aydın
BEŞİKTAŞ’IN “BEN VARIM” DİYEN KADIN FUTBOLCULARI KUPAYI KALDIRDI

5 Mayıs 2021 – Vodafone’un “Ben Varım” hareketi kapsamında isim ve göğüs sponsoru olarak destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Antalya’da düzenlenen Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon oldu. Futbolda cinsiyetçi algının kırılması için mücadele veren Beşiktaşlı kadın futbolcular, bu sonuçla 4’üncü kez isimlerini Türkiye kadın futbolu tarihine altın harflerle yazdırdı.

 Vodafone’un teknolojiden futbola her alanda cinsiyetçi algının kırılması hedefiyle başlattığı “Ben Varım” hareketi kapsamında hem isim hem de göğüs sponsoru olduğu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Kadınlar 1. Ligi’nde Fatih Vatan Spor’u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Vodafone, 3 hafta süren lig boyunca kıyasıya mücadele vererek finalde kupayı kaldıran ve ligde 4’üncü şampiyonluğunu elde eden Beşiktaşlı kadın futbolcuları ilk kutlayanlar arasında yer aldı.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Bugün Süperlig Kulüpleri içerisinde tek Kadın Futbol Takımı olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın,  Kadınlar Futbol 1. Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunu’nu şampiyon olarak tamamlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gururu tüm Beşiktaşlılara yaşatan takımımızın idari ve teknik heyetiyle tüm kadın futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Tüm liglerde dördüncü, 1. Lig’de ikinci şampiyonluğu kazanarak Beşiktaşlılara bu büyük mutluluğu yaşattıkları için Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Takımıza isim ve forma sponsoru olan Vodafone’a da kadın futboluna verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ülkemizde kadın futbolunun gelişmesi için Beşiktaş JK olarak takımımızla var olmaya devam edeceğiz. Kadın sporcularımızın nice başarılarıyla gururlanacağımız bir gelecek diliyorum.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şunları söyledi:

“Tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak hepimizin görevi. ‘Kadınlar futbol oynayamaz’ şeklindeki bilinçsiz önyargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla, futbolda ‘Ben Varım’ diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Başarılı bir mücadele sergileyerek şampiyonluğu kucaklayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı yürekten kutluyor, kendileriyle gurur duyuyoruz. Kadın futboluna desteğimizi sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmek istiyoruz.”  

Kadın futboluna tam destek

Kadın futbolunu destekleyen Vodafone, kurulduğu günden bu yana destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’na bu yıl göğüs sponsorluğunun yanı sıra isim sponsoru da oldu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nın geçen yıl Vodafone Park’ta Atlético de Madrid Kadın Futbol Takımı ile oynadığı Vodafone Kupası 33 bin izleyiciyle tribün rekoru kırmış ve Türkiye’de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olmuştu.

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak. Uzmanlığımız ve ölçeğimiz, toplumda olumlu bir değişim yaratmak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Şebekelerimiz; aileleri, arkadaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını birbiriyle bağlantıda tutarken, şirket olarak gerek ekonomilerde sürekliliğin sağlanmasında gerekse eğitim ve sağlık gibi kritik sektörlerin işleyişinde hayati rol oynuyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT (Nesnelerin İnterneti) sağlayıcısı konumundayız. Afrika'daki M-Pesa teknoloji platformumuz, 45 milyondan fazla insanın mobil ödemelere ve finansal hizmetlere erişimini sağlıyor. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 48 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 31 Aralık 2020 itibarıyla, 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 27 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz, 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, 118 milyondan fazla IoT cihazına bağlantı sağladık.

Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kişisel geçmiş, kültür veya din ayrımı yapmaksızın tüm bireylere değer veriyor ve saygı duyuyoruz. Amaç odaklı duruşumuzun temelini oluşturan çeşitlilik ve dahiliyet taahhüdümüz, başta kadınlar olmak üzere toplumun genelini güçlendirmeye ve gerek eğitime gerekse dijital becerilere erişimi artırmaya yönelik çalışmalarımıza yön veriyor. 

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Buna göre, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı ve 2040 itibarıyla sıfırlamayı, kullandığımız elektriğin %100'ünü Avrupa’da 2021, dünyanın geri kalanında ise 2025 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve yedek olarak ayrılan şebeke ekipmanlarımızın %100'ünü tekrar kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. 

#beşiktaş #kadınfutboltakımı #1. lig şampiyon
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