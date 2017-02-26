Beşiktaş zorlu Galatasaray derbisine hazır

Şenol Güneş'ten takıma uyarılar

Öncelik kontrollü oyun

İlk onbirde sürpriz görünmüyor

Beşiktaş seyircisi ilk kez Telekom Arena'da olacak

ALİ DANAŞ -İSTANBUL - Süper Ligin lideri Beşiktaş 22.haftanın derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak. Yarın akşam Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TAKIMA UYARILAR

Teknik Direktör Şenol Güneş derbi maçı öncesinde oyuncular ile hem takım halinde hem de bireysel toplantılar yaparak uyarılarda bulunuyor. Kamuoyunda yaratılan ''Beşiktaş yenerse puan farkı 10 olur ve lig biter'' algısından futbolcularını uzak tutmaya çalışan Güneş'in ''bu maç ligi bitirecek bir maç değil.Sizin maça bu gözle bakmanızı istiyorlar, son maçmış gözüyle bakmanızı istiyorlar, ama son maçımız değil.Dikkatli olacağız, kontrollü oynayacağız.Her maç mutlaka gol atıyoruz.Galatasaray'a da gol atacağız ama önemli olan yememek.Bu yüzden maç boyunca çok dikkatli ve kontrollü oynamalıyız'' diye telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında yaşananlara da dikkat çeken tecrüebeli hocanın ''Saha içinde sizi sinirlendirmeye çalışan rakip futbolcular olabilir.Sakın bu tuzaklara düşmeyin ve sadece oynadığınız oyuna odaklanın'' diye uyardığı da gelen bilgiler arasında.

ÖNCELİK KONTROLLÜ OYUN

Telekom Arena'ya Galatasaray'ın 7 puan önünde gidecek olan Siyah Beyazlılar öncelikli olarak puan farkını korumak için savunmaya daha fazla önem verecek.Bu sezon başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere ligde de zorluk derecesi yüksek maçlarda kontrollü oyunu tercih eden Güneş, Galatasaray karşısında da yine aynı oyun anlayışını benimseyecek.

Galatasaray, bu sezon 21 gol yerken bu gollerin 12 tanesini kafa şutlarından yedi.Beşiktaş'ın ise 13 kafa golü bulması bu maçta kenarlardan yapılacak ortaların önemini 2 kat daha artırıyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu sebeple derbide hücum organizasyonunu Quaresma,Babel ve Cenk Tosun'un üzerine kurmayı düşünüyor.Galatasaray defansı ve kaleci Muslera'nın yan toplardaki zaafını bilen Güneş, Quaresma ve Babel'in yapacakları ortalarla Cenk Tosun'u buluşturup gol atmaya çalışacak.Ayrıca Talisca da kanatlardan gelen ortalarda Cenk Tosun'a destek vererek gol arayacak.

İLK ONBİRDE SÜRPRİZ GÖRÜNMÜYOR

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray karşısına çıkacak onbiri hemen hemen belirlemiş durumda. Cezalı Tosic ve dünkü antrenamanda sakatlanan Necip haricinde eksik futbolcusu bulunmayan Siyah Beyazlılar da kale her zamanki gibi Fabricio'nun olacak. Defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic ve Adriano'dan oluşturacak olan Şenol Güneş'in burada yapacağı tek zorunlu değişiklik Mitrovic'i tam olarak hazır görmemesi halinde Atınç'ı sahaya sürmek olacak. Orta sahada Atiba - Oğuzhan ikilisi ve onların önünde Quaresma - Talisca ve Babel'i oynatmayı düşünen tecrübeli teknik adamın santrafordaki tercihi yine Cenk Tosun olacak.

BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİ İLK KEZ TELEKOM ARENA'DA OLACAK

Beşiktaş seyircisi açıldığından beri ilk defa Telekom Arena'ya gidecek. 2011 yılında açılan stada daha önce hiç gitmeyen Beşilktaş taraftarı deplasman yasağının kalkması ile Seyrantepe'deki yerini alacak.

Yarın Vodafone Arena Stadı önünde toplanıp güvenlik kontrolleri yapılacak taraftarlar, saat 15:30'dan itibaren otobüsler ile Telekom Arena'ya götürülecek.