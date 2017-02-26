Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması

Beşiktaş zorlu Galatasaray derbisine hazır

 Şenol Güneş'ten takıma uyarılar Öncelik kontrollü oyun İlk onbirde sürpriz görünmüyor Beşiktaş seyircisi ilk kez Telekom Arena'da olacak ALİ DANAŞ -İSTANBUL - Süper Ligin lideri Beşiktaş 22.haftanın derbi karşılaşmasında...

Beşiktaş zorlu Galatasaray derbisine hazır

 Şenol Güneş'ten takıma uyarılar

Öncelik kontrollü oyun

İlk onbirde sürpriz görünmüyor

Beşiktaş seyircisi ilk kez Telekom Arena'da olacak

ALİ DANAŞ -İSTANBUL - Süper Ligin lideri Beşiktaş 22.haftanın derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak. Yarın akşam Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TAKIMA UYARILAR

Teknik Direktör Şenol Güneş derbi maçı öncesinde oyuncular ile hem takım halinde hem de bireysel toplantılar yaparak uyarılarda bulunuyor. Kamuoyunda yaratılan ''Beşiktaş yenerse puan farkı 10 olur ve lig biter'' algısından futbolcularını uzak tutmaya çalışan Güneş'in ''bu maç ligi bitirecek bir maç değil.Sizin maça bu gözle bakmanızı istiyorlar, son maçmış gözüyle bakmanızı istiyorlar, ama son maçımız değil.Dikkatli olacağız, kontrollü oynayacağız.Her maç mutlaka gol atıyoruz.Galatasaray'a da gol atacağız ama önemli olan yememek.Bu yüzden maç boyunca çok dikkatli ve kontrollü oynamalıyız'' diye telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında yaşananlara da dikkat çeken tecrüebeli hocanın ''Saha içinde sizi sinirlendirmeye çalışan rakip futbolcular olabilir.Sakın bu tuzaklara düşmeyin ve sadece oynadığınız oyuna odaklanın'' diye uyardığı da gelen bilgiler arasında.

ÖNCELİK KONTROLLÜ OYUN

Telekom Arena'ya Galatasaray'ın 7 puan önünde gidecek olan Siyah Beyazlılar öncelikli olarak puan farkını korumak için savunmaya daha fazla önem verecek.Bu sezon başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere ligde de zorluk derecesi yüksek maçlarda kontrollü oyunu tercih eden Güneş, Galatasaray karşısında da yine aynı oyun anlayışını benimseyecek.

Galatasaray, bu sezon 21 gol yerken bu gollerin 12 tanesini kafa şutlarından yedi.Beşiktaş'ın ise 13 kafa golü bulması bu maçta kenarlardan yapılacak ortaların önemini 2 kat daha artırıyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu sebeple derbide hücum organizasyonunu Quaresma,Babel ve Cenk Tosun'un üzerine kurmayı düşünüyor.Galatasaray defansı ve kaleci Muslera'nın yan toplardaki zaafını bilen Güneş, Quaresma ve Babel'in yapacakları ortalarla Cenk Tosun'u buluşturup gol atmaya çalışacak.Ayrıca Talisca da kanatlardan gelen ortalarda Cenk Tosun'a destek vererek gol arayacak.

İLK ONBİRDE SÜRPRİZ GÖRÜNMÜYOR

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray karşısına çıkacak onbiri hemen hemen belirlemiş durumda. Cezalı Tosic ve dünkü antrenamanda sakatlanan Necip haricinde eksik futbolcusu bulunmayan Siyah Beyazlılar da kale her zamanki gibi Fabricio'nun olacak. Defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic ve Adriano'dan oluşturacak olan Şenol Güneş'in burada yapacağı tek zorunlu değişiklik Mitrovic'i tam olarak hazır görmemesi halinde Atınç'ı sahaya sürmek olacak. Orta sahada Atiba - Oğuzhan ikilisi ve onların önünde Quaresma - Talisca ve Babel'i oynatmayı düşünen tecrübeli teknik adamın santrafordaki tercihi yine Cenk Tosun olacak.

BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİ İLK KEZ TELEKOM ARENA'DA OLACAK

Beşiktaş seyircisi açıldığından beri ilk defa Telekom Arena'ya gidecek. 2011 yılında açılan stada daha önce hiç gitmeyen Beşilktaş taraftarı deplasman yasağının kalkması ile Seyrantepe'deki yerini alacak.

Yarın Vodafone Arena Stadı önünde toplanıp güvenlik kontrolleri yapılacak taraftarlar, saat 15:30'dan itibaren otobüsler ile Telekom Arena'ya götürülecek.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.