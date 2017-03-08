Beşiktaş, Yunanistan'a gitti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05'te deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş, Olympiakos maçı kafilesine tüm oyuncular dahil etti.

Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için son çalışmasını TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta yapacak. TSİ 21.30'da teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenleyecek.

İSTANBUL /