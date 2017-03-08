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Beşiktaş, Yunanistan'a gitti

 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05'te deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a...

Beşiktaş, Yunanistan'a gitti

 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05'te deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş, Olympiakos maçı kafilesine tüm oyuncular dahil etti.

Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için son çalışmasını TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta yapacak. TSİ 21.30'da teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenleyecek.

İSTANBUL /

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