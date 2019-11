Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Hala eksiklerimiz var. Tamamlamamız gereken bir sürü şey var. Beşiktaş forması her zaman yarışın içinde olmalı" dedi.Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK"Hak ettikleri galibiyeti aldıklarını belirten Abdullah Avcı, "Daha hızlı, daha çabuk, dikine oynamak gerekiyordu. İkinci yarı bunu hızlandırdık. Rakibin duran toptan net vuruşu var. Onlar da oyunun içinde olmaya çalıştılar. Oyuncularımız, maçı koparabilmek için sonuna kadar her türlü aksiyonu yaptı. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Son 5 maçta 4 galibiyet. Saha dağılımında bazı değişikliklerle bunu sağladık" diye konuştu."LJAJIC'IN YUKARIYA DOĞRU BİR GRAFİĞİ VAR"Adem Ljajic'in formunu yavaş yavaş bulduğunu söyleyen, "Son 3-4 haftadır Ljajic'in yine önemli katkıları var. Problem çözmede katkısı önemli. Golün çözümünde buluştuğu yer önemliydi. Galatasaray maçında stoperin çıkmasını sağlayan Ljajic'di. Belki geçen sene skora, asiste katkı yaptığı için eleştiri olabilir ama bence yukarıya doğru seyreden bir grafiği var. Umarım gol ve asist katkısıyla daha iyi olacak. Onu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. O da gayret ediyor" şeklinde konuştu."GRİ OLMAYAN POZİSYONLARDA HAKEMLER VAR'A ÇAĞRILMALI"Hakem kararları hakkında da konuşan Avcı, "Penaltı var. Daha hafifinde penaltı verildi. Kırmızı kart da var. VAR'ın gelmesini en çok isteyen teknik adamım. Geçen sene çok gidiliyor diye şikayet vardı, bugün az gidiliyor diye eleştiri var. Yarışıyoruz, herkesin canı yanabiliyor. Biraz daha dikkatli olabilirsek, en azından gri olmayan, net pozisyonlarda hakemin VAR'a çağrılabileceğini düşünüyorum" dedi.Perşembe günü Braga ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında gribal enfeksiyonu nedeniyle takımının başında yer alamayan Abdullah Avcı, siyah beyazlı kulübün sağlık ekibinin kararı ile maça gidemediğini belirterek, "1979'dan beri futbolun içindeyim. İlk defa maça gitmediğim oldu. Hem kulübün sağlık organizasyonu hem de hastanenin sağlık kurulu perşembe sabahı gitmemem yönünde karar verdi. 40 senedir antrenman dahi kaçırmadım" ifadelerini kullandı."YENİ YÖNETİMİN BİZLERLE İLETİŞİMİ OLDUKÇA İYİ"Yeni yönetimin kendilerine destekte bulunduğunu vurgulayan Abdullah Avcı, "10 kişilik sağlık ekibi var. Yorgunluk testleri, sakatlanma riski ölçüm testi var. Bu eleştiri, oynayan futbolcuyu değersiz hale getiriyor. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Avrupa kupasında 10 puanımız olabilirdi. Buradaki hakemleri konuşuyorsunuz, oradakileri de konuşun. Bazen teknik adam gider, bazen yeni yönetim gelir ve pozitif değişiklik olur. Yeni yönetimin bizlerle iletişimi son derece iyi. Kazandıkça enerji daha yukarı çıkar, birbirine sarılmalar başlar. Şu an onu yaşıyoruz. Bize yardımcı ve destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu."DAHA GERİYE GİDİYORUZ"Eğitim ve bilgiye yatırım yapmaları gerektiğini söyleyen Avcı, "Devamlı hakemleri konuşursak, altyapıları konuşursak, bu savunma şekli olur. Eğitime ve bilgiye yatırım yapmadıkça, daha geriye gidiyoruz. Stadın güzel olabilir, insan kalitesi olmayınca, bilgi olmayınca. Devamlı çatışma haline girersek mesafe kat edemeyiz. Başladığımızdan beri hakem, yabancı sayısı, aç kapa, uzat kısalt konuşuyoruz. Yerli ve yabancı rekabetini nasıl sağlarız, eğitimle yerli oyuncu sayısını nasıl çoğaltırız konularını konuşmuyoruz. Patinaj çekmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ FORMASI HER ZAMAN YARIŞIN İÇİNDE OLMALI"Beşiktaş formasının her zaman şampiyonluk yarışında olması gerektiğini belirten Abdullah Avcı, "Bu kadar emek verdikten sonra 5 maçla antrenörlük tartışılmaz. Hala eksiklerimiz var. Tamamlamamız gereken bir sürü şey var. Beşiktaş forması her zaman yarışın içinde olmalı. Yönetim değişikliği, oyuncu transferi, sakatlıklar, bir sürü şey var" açıklamalarında bulundu.MEHMET ÖZDİLEK: SACKEY'İN POZİSYONUNDA HAKEM KIRMIZI VERSE İTİRAZ ETME ŞANSIMIZ OLMAZDIOyundaki mücadelerinden memnun olduğunu belirten Mehmet Özdilek ise şu ifadeleri kullandı: "Kolay deplasman değil. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldık. İsmail'in gözüne top gelmesi ve görme sıkıntısı yaşaması, Sackey'in sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz. Oyunun dışında kalmadık. İyi bir maç oldu. Ortaya koyduğumuz duruş, maçın içinde oluşumuz, mücadelemiz, iştahımız çok iyiydi. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularımı, bu akşamki mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu dalgalanma her takımda olabiliyor. Ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsüyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın düşmek gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Eksiklerimiz var. Kolay değil, alttan geliyorsunuz. Devre arasına kadar doğru yönetmeye çalışacağız. Mutlaka takviye yapacağız. İkinci yarı farklı oynanıyor. Sackey'in pozisyonuna baktım. Hakem kırmızı verse itiraz etme şansımız yok. VAR'ın Anadolu takımlarına faydalı olduğuna inanıyorum. Hakeme olan inancımızdan vazgeçmemeliyiz. Verilen kararlar zaman zaman canımızı acıtıyor. VAR'ın Anadolu takımları adına faydalı olduğuna inanıyorum. Canımızı çok acıtıyor ama sonucunda VAR'ın ana temel noktası, hakemlerin maçı yönetirken verdikleri karardan emin olmalılar. Onlara güvenimizi kaybedersek, işin içinden çıkamayız. A takımına başka türlü B takımına başka türlü standardı değiştirirsek, VAR'ın anlamı kalmıyor. İş yöneten insana geliyor. Bu insanları kendi içinde ayrıştırmak lazım. İyi hakemlerimiz var ve hata yapabiliyorlar ama şunu da kabul edeceğiz, kötü hakemlerimiz de var."

