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Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçından notlar

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet...

SPOR 10.11.2019, 19:05
Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçından notlar
Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal üstlendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Braga’ya 3-1 kaybedilen maçın kadrosunda 8 değişikliğe gitti. As oyuncularını Portekiz’e götürmeyen siyah beyazlılarda Karius, Vida ve Rebocho haricindeki tüm oyuncular değişti.
Kaleyi Karius’a emanet eden Avcı; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Rebocho’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba - Elneny ikilisini sahaya süren tecrübeli teknik adam, hücum hattında Caner, Diaby ve Ljajic görevlendirdi. Avcı’nın gol yollarındaki tercihi ise sakatlığını atlatan Burak Yılmaz oldu.
Beşiktaş’ın Denizlispor maçındaki 11’i şöyle: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Diaby, Ljajic, Burak.
BURAK 4 MAÇ SONRA 11’DE
Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, 4 maç aradan sonra bir müsabakaya 11’de başladı. Son olarak Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında 11’de görev alan tecrübeli golcü, bu müsabakanın ardından Braga (2) ve Galatasaray maçlarında görev almamış, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Antalyaspor maçında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.
CANER BU KEZ SAĞ AÇIKTA
Siyah beyazlılarda Caner Erkin, bu kez sağ açıkta görev yaptı. Süper Lig’in 9’uncu haftasında kazanılan Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Caner Erkin, Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakmıştı. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Braga karşısında sol bekte görev alan tecrübeli futbolcu, bu kez sağ açık mevkisinde görev yaptı.
AVCI KULÜBEYE DÖNDÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor karşısında yedek kulübesindeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, deplasmanda Braga ile oynanan maçta, kenardaki yerini alamayan Avcı, bu maçta görev yerine döndü. Avcı, zatürre başlangıcı sebebiyle Portekiz’de oynanan deplasmana gidememiş ve siyah beyazlı ekibin başında karşılaşmaya Recep Uçar çıkmıştı.
DIABY’E PLAKET
Siyah beyazlılarda Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Abdoulay Diaby’e plaket verildi. Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Diaby, siyah beyazlıların Vodafone Park’taki 200’üncü golünü atmıştı. Denizlispor maçı öncesinde 28 yaşındaki golcüye plaket takdim edildi.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI
Beşiktaş’ın Denizlispor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı. İki takım oyuncuları maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere Atatürk’ün fotoğrafı olan tişörtlerle çıktı. Ayrıca maç öncesinde stadyum hoparlörlerinde Atatürk’ün sevdiği ‘Yemen Türküsü’ çalındı. Bu anlarda tribünlerde bulunan taraftarlar da telefon flaşlarıyla türküye eşlik etti.
Öte yandan iki takım oyuncuları maç seremonisinde de ısınmaya çıktıkları tişörtlerle çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç seremonisine ise ‘Atamızı minnetle anıyoruz’ pankartıyla çıktı.

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