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Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçından ek notlar
Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet...
SPOR 10.11.2019, 19:37
Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal üstlendi.
ÖZEL MİSAFİRLER, VODAFONE PARK’TA AĞIRLANDI
Beşiktaş’ın, Yukatel Denizlispor’u konuk ettiği karşılaşmada özel misafirleri vardı. Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde, siyah beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş’ın Denizlispor'u konuk ettiği mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Beşiktaş taraftarı Astsubay Fatih Mehmethan’ın eşi Gazme Mehmethan ile babası Kenan Aslan da Denizlispor maçını izlemek için Vodafone Park’ta yerlerini aldı.
HASTA OLAN UMUT NAYİR KADRODA YOK
Siyah beyazlıların Denizlispor’u konuk ettiği mücadelede Umut Nayir, kadroda yer almadı. Avrupa Ligi’nde Braga ile deplasmanda oynanılan mücadele öncesinde de hasta olan Umut Nayir, karşılaşmadan bir gün önce 3 şişe serum yiyerek mücadeledeki yerini aldı. Hastalığı devam eden Umut Nayir, Denizlispor mücadelesinde ise hastalığı gerekçesiyle kadroda yer alamadı.
ÖZEL MİSAFİRLER, VODAFONE PARK’TA AĞIRLANDI
Beşiktaş’ın, Yukatel Denizlispor’u konuk ettiği karşılaşmada özel misafirleri vardı. Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde, siyah beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş’ın Denizlispor'u konuk ettiği mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Beşiktaş taraftarı Astsubay Fatih Mehmethan’ın eşi Gazme Mehmethan ile babası Kenan Aslan da Denizlispor maçını izlemek için Vodafone Park’ta yerlerini aldı.
HASTA OLAN UMUT NAYİR KADRODA YOK
Siyah beyazlıların Denizlispor’u konuk ettiği mücadelede Umut Nayir, kadroda yer almadı. Avrupa Ligi’nde Braga ile deplasmanda oynanılan mücadele öncesinde de hasta olan Umut Nayir, karşılaşmadan bir gün önce 3 şişe serum yiyerek mücadeledeki yerini aldı. Hastalığı devam eden Umut Nayir, Denizlispor mücadelesinde ise hastalığı gerekçesiyle kadroda yer alamadı.
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