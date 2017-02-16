Beşiktaş Yönetimi'nden Beer Sheva'da anlamlı ziyaret

Atatürk Meydanı ziyaret edildi ve Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı

Beşiktaş Kulübü Yönetimi, Beer Sheva'da Atatürk heykelinin bulunduğu meydanı ziyaret etti ve Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ziyarette Tel Aviv Büyük Elçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hüseyin Mican ve Şafak Yazıcıoğlu hazır bulundu.

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tel Aviv Büyük Elçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile beraber Şehitlik Anıtı ve Atatürk heykelinin bakımını üstlenen Beer Shevalı vatandaşlara forma hediye ettiler.

Çebi, burada yaptığı açıklamada, "Her şeyden öte Anadolu'dan uzak ama Osmanlı topraklarında zamanında çok kan dökülmüş buralarda. Atatürk heykelinin önündeyiz. Atatürk Kurtuluş Savaşımızın Baş Kumandanı ve ilk Cumhurbaşkanımızdır. Kendisini büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Şehitlik Anıtı da Osmanlı'dan bu tarafa gelen ve Cumhuriyetimizi içeren bir alan içinde. Burada bu anıtın ve Atatürk heykelinin bakımını üstlenen hanım efendiye de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Ahmet Nur Çebi ve Tel Aviv Büyük Elçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Şehitlik Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulundular. Ziyaret, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - BEER SHEVA /