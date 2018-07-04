Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gezi'nin bayrakçısı Ali Sarıçiçek'in aralarında bulunduğu 20 sanığa beraat
Gezi'nin bayrakçısı ile 20 kişiye...
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...

Beşiktaş, YO-YO testinden geçti

SAMORİN,().  Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin sahasında yaptığı test antrenmanı ile devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat...

Beşiktaş, YO-YO testinden geçti

SAMORİN,(). 

Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin sahasında yaptığı test antrenmanı ile devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenman sahasında YO-YO testi çalışması yapıldı. Futbolcular iki grup halinde ısınma çalışmaları sonrası sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık YO-YO testinden geçti. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325