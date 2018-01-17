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Beşiktaş yenilgiye rağmen turladı

Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-1 ANKARA, () STAT: Osmanlı HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak OSMANLISPOR: Hakan, Muhammed, Maxsö, Numan, Carlos, Lawal, Mehmet (Dk. 76 Lumanza), Regattin, Özer (Dk. 65 Musa), Serdar...

Beşiktaş yenilgiye rağmen turladı

Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-1

ANKARA, ()

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak
OSMANLISPOR: Hakan, Muhammed, Maxsö, Numan, Carlos, Lawal, Mehmet (Dk. 76 Lumanza), Regattin, Özer (Dk. 65 Musa), Serdar (Dk. 56 Aminu), Cikalleshi
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan (Dk. 78 Adriano), Pepe (Dk. 57 Talisca), Mitrovic, Caner, Medel, Necip, Lens, Tolgay, Orkan (Dk. 84 Fatih), Mustafa
GOLLER: Dk. 86 - Dk. 88 (P) Cikalleshi (Osmanlıspor - Dk. 83 Mustafa (Beşiktaş)
SARI KART: Mitrovic (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 4-1'lik galibiyetten dolayı çeyrek finale yükseldi. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 86'da ve 88'de penaltıdan Cikalleshi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü 83'üncü dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

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