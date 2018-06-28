Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanının bir bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, yapılan istasyon çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular daha sonra pas antrenmanı gerçekleştirdi.

Eksik oyuncular sebebiyle altyapı destekli olarak çalışan Beşiktaş'ta 21 yaş altı takımından Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz, Ege Atlam, Erdem Seçgin, Marlon Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan antrenmanda yer aldı.

Siyah beyazlı ekipte Dünya Kupası'nda ülkelerinin formasını giyen Vida, Pepe ve Quaresma antrenmanda yer almazken, izinli olan Adriano, Oğuzhan, Medel ve Babel de çalışmaya katılmadı. Bu oyuncuların Slovakya'da gerçekleştirilecek olan kampta kadroya dahil olacağı belirtildi. İlk 2 gün antrenmanlara katılmayan İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun ise yarın takımla beraber çalışması bekleniyor.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 19.00'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

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- Antrenmandan detaylar