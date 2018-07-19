Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve esneme çalışmasıyla başlayan antrenman sonrasında pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampını yarın TSİ 18.00'de Krasnodar takımıyla oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek.

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