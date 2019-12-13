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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında dün gece Wolverhampton'la...
SPOR 13.12.2019, 13:05
Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında dün gece Wolverhampton'la karşılaşan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. İngiltere'den bu sabah saat 08.00'de dönen Beşiktaş'ta dünkü maçta oynayan futbolculara izin verilirken, İstanbul'da kalan oyuncular antrenmanda yer aldı. Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında dün gece Wolverhampton'la karşılaşan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. İngiltere'den bu sabah saat 08.00'de dönen Beşiktaş'ta dünkü maçta oynayan futbolculara izin verilirken, İstanbul'da kalan oyuncular antrenmanda yer aldı. Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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