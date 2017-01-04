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Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Başkan Fikret Orman antrenmanı izledi Hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını tamamladı. Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. İstasyonlardan...

Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Başkan Fikret Orman antrenmanı izledi

Hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını tamamladı.

Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda pas çalışması, ayak tenisi, basket, kafa pas çalışması, şut ve 5'e 2 çalışmalarının yer aldığı programlar değişmeli olarak uygulandı. İdman, 3 grup halinde yapılan koşulu şut çalışmasından sonra yarım sahada yapılan taktik maç ile sona erdi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu katılmadı.

Bu arada Başkan Fikret Orman ve yöneticilerden Metin Albayrak ile Ahmet Ürkmezgil, kampa gelerek Siyah-beyazlıların antrenmanını izledi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Antrenman

-Başkan ve yöneticiler

(Haber-Kamera:Ali DANAŞ/ANTALYA )

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