Beşiktaş - Wolverhampton maçının 11'leri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2'nci haftasında Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Vodafone Park Stadyumu'nda TSİ 19.55' de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, N'Koudou, Lens, Güven Yalçın

WOLVERHAMPTON: Rui Patricio- Boly, Coady, Saiss, Doherty, Otto, Neves, Moutinho, Gibbs-White, Neto, Raul Jimenez