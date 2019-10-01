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Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı...
SPOR 01.10.2019, 21:02
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Son maçta oynayan futbolcular ve Victor Ruiz rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmanı Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.
Siyah beyazlılar, son çalışmasını yarın saat 19.00'da basına 15 dakikası açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde saat 18.30'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenleyecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Son maçta oynayan futbolcular ve Victor Ruiz rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmanı Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.
Siyah beyazlılar, son çalışmasını yarın saat 19.00'da basına 15 dakikası açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde saat 18.30'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenleyecek.
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