Beşiktaş Vodaofone ile forma sponsorluğunu 2 yıl uzattı

Fikret Orman : ''Vodafone ile daha önemli başarılara imza atacağız''

Colman Deegan: '' Beşiktaş ile işbirliğimiz Türkiye'ye olan inancımızın örneği''

Beşiktaş, Vodafone ile olan forma göğüs sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı.

3 yıl önce Siyah Beyazlılar ile forma göğüs sponsorluğuna imza atan Vodafone , 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de Beşiktaş'a KDV hariç toplam 10 milyon dolar vererek futbol takımı ana sponsoru olmaya devam edecek.

Vodafone Arena'da gerçekleşen imza törenine Başkan Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın yanı sıra futbolculardan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson katıldı.

Fikret Orman : ''Vodafone ile daha önemli başarılara imza atacağız''

Vodafone'un, Türkiye'nin en köklü ve güçlü kulübü Beşiktaş'a sponsorluk yapmasından gurur duyduklarını belirten Başkan Fikret Orman "Vodafone, Beşiktaş'ın en büyük destekçisi. Stat ve Futbol Takımı ana sponsorluk anlaşmalarını 4 yıl önce yapmıştık. Şimdi bu anlaşmanın devamı için bir araya geldik. Vodafone ile 150 milyon doları geçen bir işbirliğimiz var. Vodafone'nun verdiği maddi ve manevi destekle önemli başarılara imza attık. Vodafone Arena, Beşiktaşlıların yuvası haline geldi. Genel merkezimiz Vodafone Arena'ya taşındı. Yeni forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını imzalayacağız. İki taraf da bu birliktelikten kazançlı çıktı. Vodafone ailesine gösterdikleri işbirliği ve duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim. Vodafone ile çok daha önemli başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır." diye konuştu.

Fikret Orman futbolcuların maçlarda giydiği çoraplara reklam alınıp alınmayacağı sorusuna espirili bir şekilde "Tozluklar için sponsorluk görüşmelerine başlamıştık. Ancak Barcelona bunu bizden kaptı, sponsorumuzu da kaptı." cevabını verdi.

COLMAN DEEGAN: '' BEŞİKTAŞ İLE İŞBİRLİĞİMİZ TÜRKİYE'YE OLAN İNANCIMIZIN ÖRNEĞİ''

İmza töreninde konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline olan inançlarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, Vodafone Grubu'nun en başarılı olduğu pazarlardan biri ve dijitalleşme yolunda öncü konumda. Türkiye'nin lider doğrudan yabancı yatırımcılarından biri olarak bugüne kadar yaklaşık 20 milyar TL yatırım yaptık. Vodafone Arena başta olmak üzere Beşiktaş JK işbirliğimiz Türkiye'ye inancımızın en somut örneklerinden biri. Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Türk futbol tarihinde daha önce eşine rastlanmamış büyüklükte bir işbirliği yaptık. Beşiktaş'ın yeni yuvasına, kalbinin attığı bu mabede ismimizi verdik. Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena, dijitalleşme vizyonumuzun da görkemli bir anıtı haline geldi. Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yerinin bir göstergesi olarak, siyah-beyazlıların kalbine daha da yakın olmak istedik ve 3 yıl önce Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru olduk. Bu sponsorluğumuzu 2 yıl daha uzatma kararı aldık. 10 milyon dolarlık yeni anlaşmamız, Vodafone olarak Türkiye'ye yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimizin en somut kanıtı. Beşiktaş JK'nın Vodafone'u bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gururla göğsünde taşıyacağına, Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'a imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

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ALİ DANAŞ - İSTANBUL -