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Beşiktaş, Vitor Hugo'yu transfer ediyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL - İlk transferini Tyler Boyd'u alarak yapan Beşiktaş ikinci transferini her an açıklayabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda defansa sol bek, sağ bek ve bir stoper alacak olan siyah beyazlılar,...

Beşiktaş, Vitor Hugo'yu transfer ediyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL -

İlk transferini Tyler Boyd'u alarak yapan Beşiktaş ikinci transferini her an açıklayabilir.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda defansa sol bek, sağ bek ve bir stoper alacak olan siyah beyazlılar, Fiorentina'da oynayan Vitor Hugo'nun transferini büyük ölçüde tamamladı. 28 yaşındaki sol ayaklı stoper için Fiorentina ile 1 yıl kiralık ve 5 milyon Euro satın alma bedeli üzerinden anlaşan Beşiktaş transfer komitesi, resmi imzaların atılmasının ardından oyuncuyu Türkiye'ye getirecek.
Abdullah Avcı'nın özellikle istediği oyuncular arsında yer alan Vitor Hugo, Fiorentina ile geçen sezon 33 maça çıkarken 2 asist, 7 sarı ve 1 kırmızı kartlık performans sergiledi.
 

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