Beşiktaş Vida'yı KAP'a bildirdi

İSTANBUL,()
Beşiktaş Hırvat stoper Domagoj Vida'yı KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada,"Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.
İSTANBUL,() Beşiktaş Hırvat stoper Domagoj Vida'yı KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada,"Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.
26 Aralık 2017 Salı 17:40
İSTANBUL,()
Beşiktaş Hırvat stoper Domagoj Vida'yı KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada,"Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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