Beşiktaş, Vida ile 4.5 yıllık anlaşma sağladıklarını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile 4.5 yıl anlaşma sağladıklarını KAP'a duyurdu.
Açıklamada, "Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2. devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.
İSTANBUL /
Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile 4.5 yıl anlaşma sağladıklarını KAP'a duyurdu. Açıklamada, "Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2. devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi. İSTANBUL...
03 Ocak 2018 Çarşamba 11:33
Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile 4.5 yıl anlaşma sağladıklarını KAP'a duyurdu.
Açıklamada, "Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2. devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.
İSTANBUL /
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