banner314

banner325

Son Dakika

Beşiktaş ve Galatasaray kafileleri Vodafone Park'a ulaştı 

Ali DANAŞ / İSTANBUL, () -  Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Park'a ulaştı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray...

SPOR 27.10.2019, 17:35
Beşiktaş ve Galatasaray kafileleri Vodafone Park'a ulaştı 

Ali DANAŞ / İSTANBUL, () - 
Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Park'a ulaştı.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde Vodafone Park'ta alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, iki takım da polis eskortları eşliğinde stadyuma ulaştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.00'de çıkan Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle tesislerden ayrılırken, Galatasaray ise saat 16.50'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nden meşaleler eşliğinde  stada hareket etti. Vodafone Park'a ilk gelen ekip Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı futbolcular, klasikleşen girişini yaptı ve otobüsün camlarına vurarak ve şarkı söyleyerek stadyuma girdi. Ev sahibi Beşiktaş ise saat 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı stada giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Galatasaray kafilesini stada gelişi 
-Beşiktaş kafilesinin stada gelişi  
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Wolverhampton 10 12
12. Burnley 10 12
13. Brighton 10 12
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Granada 10 20
2. Barcelona 9 19
3. Real Sociedad 10 19
4. Atletico Madrid 10 19
5. Real Madrid 9 18
6. Villarreal 10 17
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5