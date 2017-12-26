Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı saha olayları, Fenerbahçe'yi ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Sevk kararları şöyle;

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 22.12.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu OLAFUR INGI SKULASON'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu JONES DA SILVA LOPES'in 22.12.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-GAZİANTEPSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Statüsü'nün 6/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ADANASPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi SONER YÜKSEL'in aynı müsabakadaki "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi CAN ÖKSÜZ'ün aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 26.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün zorunlu teknik kadrolardan profesyonel takım teknik sorumlusu kadrosunun tamamlanmaması sebebiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.