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Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş-LASK Linz / Nordsjaelland - Partizan Medipol Başakşehir-Burnley / Olympiakos - Luzern İSTANBUL,() UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.  UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme...

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş-LASK Linz / Nordsjaelland - Partizan

Medipol Başakşehir-Burnley / Olympiakos - Luzern

İSTANBUL,()

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. 
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda İngiliz temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ve Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın tur atlamaları durumunda Play-Off turundaki rakipleri belli oldu. 
Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi durumda Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle, Başakşehir ise Burnley engellini aşması halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) eşleşmesinin tur atlayan ekibiyle mücadele edecek. 
Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak.

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