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Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, B36 Torshanv'ı elerse Lask - Lillestrom galibiyle oynayacak Medipol Başakşehir ise Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek İSTANBUL / Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş...

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, B36 Torshanv'ı elerse Lask - Lillestrom galibiyle oynayacak

Medipol Başakşehir ise Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek

İSTANBUL /

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde, 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi LASK - Lillestrom eşleşmesinden tur atlayan takım olacak.
Medipol Başakşehir ise, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Aberdeen-Burnley eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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