Beşiktaş-Vakıfbank: 0-3

Onur ATIŞ / İZMİR, () -
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
BEŞİKTAŞ: Arelya (x), Olesia (x), Mia (xx), İkbal (xx), Hümay (x), Pınar (x), Fatma (x), Tuğçe (x)
VAKIFBANK: Cansu (xxx), Robinson (xx), Melis (xxx), Ayça (xx), Sloetjes (xxx), Buket (xx), Lulio (xxx), Ebrar (xxx), Tuğba (xxx), Zehra (xxx)
SETLER: 25-22, 25-20, 25-13
SÜRE: 79 dakika (24,29,26)
VOLEYBOL AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley çeyrek final ikinci maçında Vakıfbank, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yarı finale kalmayı bildi. Maça etkili başlayan Vakıfbank ilk seti 25-22 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. İkinci seti 25-20, üçüncü seti de 25-13'lük skorlarla galip bitiren Vakıfbank turu geçti. Vakıfbank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Onur ATIŞ / İZMİR, () -