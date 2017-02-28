Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...

Beşiktaş Ümraniye'de şampiyon gibi karşılandı

 Beşiktaş'ın derbi maçında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkartmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 500 kadar taraftar tezahüratlar ve meşaleler ile takım...

Beşiktaş Ümraniye'de şampiyon gibi karşılandı

 Beşiktaş'ın derbi maçında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkartmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 500 kadar taraftar tezahüratlar ve meşaleler ile takım otobüsünü büyük bir coşku ile karşıladı. Uzun süre tesislere girmekte zorlanan takım otobüsünde Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar Atiba'ya üçlü çektirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Beşiktaş geliş

-Ümraniye coşku

-Taraftarlar meşale ve tezahürat

-Detay

Hakan TARHAN-İSTANBUL-

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.