Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için avantaj arıyor

ALİ DANAŞ, İSTANBUL () - UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş son 32 eleme turunun ilk maçında İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile yarın akşam deplasmanda karşılaşacak.

TSİ 23:05'te başlayacak karşılaşma Toto Jacob Turner Stadyumu'nda oynanacak ve İngiliz hakem Martin Atkinson tarafından yönetilecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DEFANSTA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş üst üste alınan iki mağlubiyetten sonra oyuncuların moral motivasyonunu yükseltmek için özel çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe mağlubiyetinde bir noktaya kadar bahanelerinin olmasına rağmen Karabük maçının mazeretinin olmadığını belirten Güneş'in ''artık mağlubiyetleri unutup kazanma zamanı.İki maç kaybetmiş olabiliriz ama Karabük maçındaki oyunu kabul etmemiz mümkün değil, o yüzden Beer-Sheva maçında gerçek Beşilktaş'ı sahaya yansıtıp İsrail'den galibiyetle dönmeliyiz'' diye konuştuğu öğrenildi.

Beer Sheva maçında kart cezalısı Aboubakar, Beck ve Adriano'dan mahrum olacak olan Güneş ilk olarak defans kurgusunda değişiklik yapacak. Sağ bek ve sol bekte ikinci bir alternatifi olmayan Güneş, Adriano'nun yokluğunda Dusko Tosic'i sol beke çekecek ve stoper ikilisini Marcelo ile Mitrovic'ten oluşturacak. Sağ bekte ise Gökhan Gönül görev yapacak.

Orta saha kurgusunda Atiba - Oğuzhan -Tolgay ve Atiba - Oğuzhan - Talisca üçlülerini deneyen Güneş son kararını bu akşam Hapoel'de yapılacak idmanda belirleyecek. Tecrübeli teknik adamın uzun zamandır görev vermediği Gökhan İnler'i de Atiba'nın yanında oynatıp Tolgay'ı forvet arkasında görevlendirmesi de sürpriz olmayacak bir diğer hamle.

Quaresma - Babel ve Cenk Tosun'dan oluşan hücum hattı yine değişmeyecek ve İsrail ekibi karşısında gol arayacak.

EKSİK VE CEZALI OYUNCU SAYISI ÇOK

Beşiktaş İsrail'e oldukça eksik bir kadro ile gidecek.

Şampiyonlar Liginin son maçı olan Dynamo Kiev karşılaşmasında kırmız kart gören Aboubakar ve Andreas Beck ile sarı kart cezalısı olan Adriano İsrail'e götürülmeyecek isimler.

Bu üç ismin yanısıra Uefa Avrupa Ligi için verilen son listede isimleri olmayan Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak ile sakatlığı devam eden Caner Erkin de İsrail'de olmayacak.

HAPOEL BEER SHEVA EVİNDE ÇOK ETKİLİ

İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva, Avrupada iç saha maçlarında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi play off ve Uefa Avrupa Liginde 12 maç oynayan Beer Sheva 5 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.İç sahadaki 6 maçta sadece bir mağlubiyeti olan İsrail temsilcisinin 4 galibiyeti ve bir de beraberliği bulunuyor.Olimpiyakos, Celtic ve İnter'e karşı galibiyetler alan Beer Sheva oldukça dikkat edilmesi gereken bir ekip olarak göze çarpıyor.

Beer Sheva İsrail Liginde de 49 puan ile en yakın takipçisi Maccabi Tel Aviv'in 5 puan önünde lider durumda.

BEŞİKTAŞ, İSRAİLLİ RAKİPLERE YENİLMEDİ

Beşiktaş Beer Sheva maçı ile beraber 5.kez bir İsrail ekibi ile karşılaşacak.

Daha önce 2 kez İsrail ekipleri ile eşleşen Siyah Beyazlılar 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde Hapoel Haifa ile 2010 - 2011 sezonunda da Uefa Avrupa Ligi gruplarında Maccabi Tel Aviv ile oynadı.

Siyah Beyazlılar Hapoel Haifa ile iki karşılaşmada berebare kalırken Maccabi Tel Aviv'i 5-1 ve 3-2'lik sonuçlarla geçti ve İsrail takımlarına karşı mağlubiyet görmedi.Ancak Hapoel Haifa eşlemesindeki beraberlikler Siyah Beyazlıları Şampiyonlar Ligini dışında bırakmıştı.Şampiyonlar Ligi elemsine 2.turdan başlayan ve Hapoel Haifa ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş deplasmanda aldığı 0-0'lık beraberlikle elenip o sezon Avrupaya çok erken veda etmişti.

SON ÜÇ AVRUPA MAÇINDA GALİP GELEMEDİ

Bu sezon 6.kez Şampiyonlar Liginde boy gösteren Beşiktaş grup maçlarında aldığı sonuçlar ile dikkat çekmesine rağmen son üç maçtan galibiyet çıkaramadı.

Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenen Siyah Beyazlılar kendi sahasında Benfica maçını 3-0'dan 3-3'e getirme başarısını gösterdi.Cenk Tosun'un Benfica maçında attığı gol ise Uefa tarafından Şampiyonlar Ligi grup maçlarının en güzel golü seçilmişti.Beşiktaş bu güzel sonuçlara rağmen Şampiyonlar Liginde son üç maçta galibiyet alamadı.Benfica beraberliğinin yanısıra Napoli ile de berabere kalan Siyah Beyazlılar son maçta Ukrayna'da Dynamo Kiev'e 6-0 yenilince Şampiyonlar Ligine veda etmek zorunda kaldı.