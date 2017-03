Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde tur arıyor

Beşiktaş yükselişte Olympiakos düşüşte

Avrupa'da en iyi sonuç iki kez çeyrek final

Olympiakos'ta tanıdık isimler

Taraftarlara deplasman yasağı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Pire Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:05'te başlayacak ve Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından yönetilecek.

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE OLİMPİYAKOS DÜŞÜŞTE

Siyah Beyazlılar her ne kadar birinci hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak belirlemiş olsa da Avrupa arenasında gidebildiği yere kadar gitmeyi istiyor. UEFA tarafından kupayı almaya aday 4 takımdan biri olarak gösterilen Beşiktaş, ilk olarak Olympiakos engelini geçip çeyrek finalden itibaren UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu daha net bir şekilde düşünmeye başlayacak.

UEFA'yı ve spor kamuoyunu bu şekilde düşünmeye iten sebep ise Beşiktaş'ın yükselişte olan bir takım iken Olympiakos 'un da tam tersine düşüşe geçmiş olması.

Son bir ayda oynadığı 5 maçtan 5 galibiyet çıkaran Siyah Beyazlılar, 10 Şubat'taki K.Karabükspor mağlubiyetinden sonra sırasıyla ligde Akhisar, Galatasaray ve Ç.Rizespor'u Avrupa'da da Beer Sheva'yı 2 kez yenme başarısını gösterdi.

Yunan rakip Olympiakos ise bu süreçte sadece Osmanlıspor'u deplasmanda yenerken kendi liginde AEK - Panionios ve Paok'a karşı kaybetti ve teknik direktör Paulo Bento'nun görevine son verdi. Olympiakos'u Beşiktaş'ın karşısına U21 antrenörü Vasilis Vouzas hazırlıyor.

AVRUPA'DA EN İYİ SONUÇ İKİ KEZ ÇEYREK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, bir önceki turda İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Siyah Beyazlıların rakibi Olympiakos ise Süper Lig takımı Osmanlıspor'u elemiş ve Beşiktaş'ın rakibi olmuştu.

Beşiktaş, 1958 yılında Olympiakos ile başlayan Avrupa Kupaları serüveninde 193. maçına çıkacak. Siyah Beyazlılar 1958 yılında ilk Avrupa Kupası maçında Olympiakos ile eşleşmiş olsa da rakibin siyasi gerekçelerle turnuvadan çekilmesi ile hükmen galibiyetler alarak üst tura çıktı ve yeşil sahada ilk olarak Real Madrid ile karşılaştı.

Aradan geçen 59 senede Avrupa'da 192 maça çıkan Kara Kartallar 71 galibiyete karşılık 80 mağlubiyet alırken 41 kere de berabere kaldı. Bu maçlarda rakip ağlara 245 gol gönderen Beşiktaş kalesinde 276 gol gördü.

Avrupa arenasında bugüne kadar iki kez çeyrek final oynayan Siyah Beyazlılar bunlardan ilkini 1986-1987 sezonunda gerçekleştirdi. İlk turda Arnavut Dinamo Tiran'ı geçen Beşiktaş ikinci turda tıpkı 1958'de olduğu gibi siyasi gerekçelere takıldı. Bu turda Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apoel FC ile eşleşen Beşiktaş, tıpkı 1958'de Olympiakos 'un yaptığı gibi Apoel FC'nin de maçlara çıkmamasıyla hükmen kazanarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Dinamo Kiev'e 0-2 ve 0-5 yenilen Beşiktaş kupaya veda etti.

Siyah Beyazlılar ikinci başarısını Lucescu döneminde gerçekleştirdi. 2002-2003 sezonunda sırasıyla Sarejevo - Alaves -Dinamo Kiev ve Slvia Prag'ı eleyen Beşiktaş çeyrek finalde İtalyan Lazio'ya elendi.

OLİMPİYAKOS'TA TANIDIK İSİMLER

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos'ta tanıdık isimler ve her iki takımda daha önce birlikte oynamış futbolcular göze çarpıyor.

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Marko Marin ve Oscar Cardozo ile Sivasspor'da oynamış olan Da Costa Pire temsilcisinin forması ile Beşiktaş'a karşı şans arayacak.

Bunun yanısıra daha önce aynı takımda oynamış futbolcular ise şunlar:

Marko Marin ve Dusko Tosic - Werder Bremen 2009-2010

Tarık Elyounoussi ve Andreas Beck - Hoffenheim 2013-2015

Esteban Cambiasso ve Ricardo Quaresma - Inter 2008-2010

Aly Cissokho ve Ricardo Quaresma - Porto 2015

TARAFTARLARA DEPLASMAN YASAĞI

Beşiktaş ve Olympiakos arasında oynanacak her iki karşılaşmada deplasman yasağı uygulanacak.

Geçtiğimiz hafta Atina emniyeti ve Yunan Dış İşlerinin UEFA'ya güvenliği sağlamaktan duydukları endişeyi iletmesiyle başlayan süreç deplasman yasağının uygulamaya konmasıyla son bulmuştu.

UEFA'nın aldığı karar sonrası hem Atina hem de İstanbul'daki maçlara rakip takım taraftarı alınmayacak.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL /