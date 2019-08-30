Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in maç fikstürleri açıklandı.K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında 19 Eylül'de Slovan Bratislava deplasmanına çıkacak.Beşiktaş'ın maç fikstürü şu şekilde:19 Eylül: Slovan Bratislava - Beşiktaş3 Ekim: Beşiktaş - Wolverhampton24 Ekim: Beşiktaş - Braga7 Kasım: Braga - Beşiktaş28 Kasım: Beşiktaş - Slovan Bratislava12 Aralık: Wolverhampton - Beşiktaş

C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Ligi serüvenine 13 Eylül'de Getafe deplasmanı ile başlayacak.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

13 Eylül: Getafe - Trabzonspor

3 Ekim: Trabzonspor - Basel

24 Ekim: Trabzonspor - Krasnodar

7 Kasım: Krasnodar - Trabzonspor

28 Kasım: Trabzonspor - Getafe

12 Aralık: Basel - Trabzonspor

J Grubu'nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir ise ilk maçında 19 Eylül'de Roma deplasmanına konuk olacak.

Medipol Başakşehir'in fikstürü şu şekilde:

19 Eylül: Roma - Başakşehir

3 Ekim: Başakşehir - Mönchengladbach

24 Ekim: Başakşehir - Wolfsberger

7 Kasım: Wolfsberger - Başakşehir

28 Kasım: Başakşehir - Roma

12 Aralık: Mönchengladbach - Başakşehir