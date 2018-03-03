Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Beşiktaş, Trabzon'da daha çok kazanıyor

Trabzon'daki son 3 maç Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı Siyah Beyazlılar 6 senedir Trabzon'da mağlup olmuyor  Ali DANAŞ - İSTANBUL -   Fenerbahçe ile biri lig diğeri kupa olmak üzere 5 günde 2 derbi birden oynayan Beşiktaş,...

Beşiktaş, Trabzon'da daha çok kazanıyor

Trabzon'daki son 3 maç Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı

Siyah Beyazlılar 6 senedir Trabzon'da mağlup olmuyor 

Ali DANAŞ - İSTANBUL -
 
Fenerbahçe ile biri lig diğeri kupa olmak üzere 5 günde 2 derbi birden oynayan Beşiktaş, art arda zorlu maçlara çıkmaya Trabzonspor deplasmanında da devam edecek.
Şampiyonluk yarışında kazanılacak her puanın altın değerinde olduğu haftalarda Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen Siyah Beyazlıların şimdiki hedefi, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonsopr'u da yenerek ligde yoluna emin adımlarla devam etmek. Önce Bayern Münih, ardından üst üste iki Fenerbahçe maçı ve ara vermeden gelen Trabzonspor maçının mental açıdan oyuncuları nasıl etkileyeceği ancak pazartesi akşamı belli olacak.
BEŞİKTAŞ, TRABZON'DA DAHA ÇOK KAZANIYOR
Bu sezon özellikle deplasman maçlarında büyük sıkıntılar çeken ve deplasmandan galibiyet çıkartamayan Siyah Beyazlıların bu yoğun ve çetin periyotta Trabzonspor deplasmanından galibiyet çıkarıp çıkaramayacağı ise merakla beklenen bir durum. Ancak istatistiklere bakıldığında Beşiktaş'ın Trabzon'da galibiyete daha yakın taraf olması, bu merakı bir nebze gideriyor. İki takım arasında son yıllarda oynanan maçlara bakıldığında Beşiktaş'ın, Trabzonspor deplasmanında yenilmediği ve hatta galibiyet sayısının iç saha karşılaşmalarına göre daha fazla olduğu görülüyor.
SİYAH BEYAZLILAR 6 SENEDİR TRABZON'DA MAĞLUP OLMUYOR 
Trabzon'da oynanan son 8 deplasman maçından 4 galibiyet çıkartan Beşiktaş bu süreçte rakibine 2 kez yenilirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Üstelik bu 4 galibiyetin 3'ü son üç maça ait. Beşiktaş, Trabzonspor'u 3 Mayıs 2015'te 0-2, 15 Mart 2016'da 0-2 ve 8 Nisan 2017'de de 3-4 'lük skorlarla yenerek iç sahadaki karşılaşmalarından daha başarılı bir performans sergiledi. Aynı süreçte iç sahada ise 22 Ağustos 2015'te 1-2, 5 Kasım 2016'da 2-1 ve 1 Ekim 2017'de 2-2'lik sonuçlar ile sadece 1 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ın Trabzon'da aldığı son yenilgi ise tam 6 yıl öncesine 21 Nisan 2012'ye ait ve o maçın skoru Trabzonspor 1, Beşiktaş 0 şeklinde. Bu tarihten sonra Trabzon'da oynanan 5 maçın 2'si beraberlikle 3'ü Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı. Beşiktaş bu tablodan da görüldüğü gibi Trabzonspor'a karşı son yıllarda büyük bir dış saha üstünlüğü sağlamış durumda.
İki takım arasında 2010-2011 sezonundan itibaren oynanan maçlara bakıldığında da Beşiktaş'ın genel ve dış saha üstünlüğü net bir şeklide görülürken Trabzonspor'a karşı içerde daha çok puan kaybettiği göze çarpıyor. Son 7 sezonda oynanan 17 maçta Beşiktaş'ın 7 galibiyetine karşılık Trabzonspor 5 galibiyet alırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu 7 galibiyetin 4 tanesini dış sahada alırken Trabzonspor'da 5 galibiyetin 3 tanesini İstanbul'da kazandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314