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Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR 31.01.2020, 17:29
Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, ()-
Süper Lig'in 20’nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı’na saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize’ye hareket etti. Başkan Ahmet Nur Çebi de kafilede yer aldı.
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 17.00’de Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Beşiktaş’ın Trabzon Havalimanı’ndan görüntüleri
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