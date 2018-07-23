Beşiktaş, Torshavn maçının hazırlıklarına başladı

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,()

UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapılırken, antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekipte Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Ricardo Quaresma takımla ilk antrenmana katılırken Alpay Çelebi ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, Torshavn maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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