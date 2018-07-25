Beşiktaş, Torshavn maçına hazır

İSTANBUL,()

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk karşılaşmasında B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, son antrenmanını maçın oynanacağı statta yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenmana pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

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