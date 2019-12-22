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Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı
Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() - Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te...
SPOR 22.12.2019, 17:25
Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() -
Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te çıkış yapan Beşiktaş kafilesini yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar uğurladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde tesislerden çıkış yapan takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarlardan görüntüler
- Takım otobüsünün tesislerden çıkışı
- Genel detaylar
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