Beşiktaş tempoyu artırıyor  

Guti Salı veya Çarşamba günü geliyor

Kampta özel diyetisyen

ALİ DANAŞ / SAMORİN,() - Beşiktaş, Slovakya kampının 2'nci günüdeki ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Şenol Güneş tempoyu her geçen gün artırırken özellikle taktik çalışmalar kıran kırana geçiyor. 26 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi elemesine kadar takımı hazır hale getirmek isteyen Güneş, taktik çalışmalarda yeni hücum organizasyonu üzerinde duruyor. Çift santroforlu sistem deneyen Güneş, Larin ve Love'u birlikte oynatırken geçmiş yıllarda olduğu gibi sık sık oyunu durdurarak uyarılar yaptı.

GUTI SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

Siyah-beyazlılarda izinden dönen Oğuzhan Özyakup takım çalışmasında yer alırken Gökha Töre'nin kampa geldiği ve akşam idmanına katılacağı öğrenildi. İzni devam eden Medel, Babel ve Adriano'nun da kısa süre içinde kampa katılacağı açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için anlaşılan Guti'nin de Salı veya Çarşamba günü Samorin'e gelerek görevine başlayacağı gelen bilgiler arasında.

KAMPTA ÖZEL DİYETİSYEN

Teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kampına özel diyetisyen getirdi. 1 yıldır kulüpte görev yapan diyetisyen Müge Özyurt takımla birlikte Samorin'e gelirken futbolculara genel diyet programı uyguluyor. Müge Özyurt ayrıca her futbolcunun yağ ve kilo oranlarına göre özel programlar da hazırlıyor ve gün gün futbolcuların durumunu kontrol altında tutuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Müge Özyurt'un bir yıldır süre gelen çalışmalarından çok memnun olduğu ve bu yüzden kampa getirdiği öğrenildi. Beşiktaş Samorin kampına akşam yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman detaylar

-Oğuzhan Özyakup'un detayları

-Müge Özyurt'un arşiv görüntüleri