Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Turu hak ettik"

"Galatasaray maçına hazırlanacağız. Gündemimizde yoktu. Dinleneceğiz, toparlanacağız"

Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Bakhar: "UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı favori görüyorum. Kupayı alabilirler"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kaldıkları karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Güneş, "İki maçı da kazandık. Turu da geçtik ve hak ettik. Pozisyonlara girdik, pozisyonlar verdik. Gereksiz top kayıpları dışında iyi maç oldu. Artık kalan maçlara bakacağız" diye konuştu.



Tecrübeli teknik adam, Hapoel Beer-Sheva'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Zor maç olacağını biliyorduk. Oyuna ortak oldular. Rakibin önemli olduğunu bilmemize ve ona göre oynamamıza rağmen pozisyonlar verdik. Kamuoyu 'turu geçtik' şeklinde baktı. Bir de Galatasaray maçının psikolojik etkisi vardı" dedi.



Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde favori gösterilmesiyle ilgili soru üzerine Güneş, "Çok hızlı gidiyoruz. Sakin gitmek lazım. Golü attık, paldır küldür gittik. Sindire sindire gitmeliyiz. Rakipler güçlü, zor olacaktır. Daha ona zaman var. Oyun olarak kendimizi geliştirmek zorundayız. Bugün de gördük. Biraz daha kontrollü oynamak zorundasınız. Hamle yapan takıma karşı sen de hamle yaparsan cezayı keserler" ifadelerini kullandı.



Ligde Galatasaray ile oynayacakları derbi ile ilgili olarak da Güneş, "Galatasaray maçına hazırlanacağız. Gündemimizde yoktu. Dinleneceğiz, toparlanacağız. Büyük bir camia ve iyi takıma karşı oynayacağız. Yönetimi, hocası gayet iyi işler yapıyor. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz ama en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray yönetiminin, maçın pazartesi günü oynanmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt veren Güneş, "Milli takım, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve ligler diye öncelik yapılır. Geçen sezon pazartesi çok oynadık. Bu sene de çok oynadık. Pazartesi oynanıp oynanmamasına federasyon karar veriyor. Bütün kamuoyuna mesaj vermeyi ve bir şeyler beklemeyi doğru bulmuyorum. Yine hakemler eleştirilecek, yine taslaklar eleştirilecek. Bunlardan iş beklemek, siz iş yapmıyorsanız uzun vadede sizi taşımaz" şeklinde konuştu.



Şenol Güneş, derbi maç öncesi Matej Mitrovic dışında sakat oyuncularının bulunmadığını ancak Oğuzhan Özyakup'un da Hapoel Beer-Sheva karşısında darbe aldığını ve durumunu henüz bilmediklerini vurguladı.



Cenk Tosun'un attığı golün galibiyet ve Türk takımları adına 3 puan almaları bakımından önemli olduğunu kaydeden Güneş, kulüple sözleşmesinin durumuyla ilgili soruyu, "Beşiktaş camiası, taraftarı beni seviyor. Hiçbir sorunumuz yok. Mukavelenin de önemi yok" yanıtını verdi.



HAPOEL BEER-SHEVA CEPHESİ



Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar ise elendikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Skor 1-1 olunca inandık ama olmadı. Son 30 dakika biz daha iyi oyun sergiledik ama Beşiktaş çok üstündü. O yüzden maçı kazandılar" dedi.



Beşiktaş'a da övgülerde bulunan Barak Bakhar, "UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı favori görüyorum. Kupayı alabilirler" ifadelerini kullandı.

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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /

23.02.2017 - Haber Kodu : 170223225



23.02.2017 - Haber Kodu : 170223001