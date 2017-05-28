Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Şampiyon olmak çok güzel

Futbolcular saha içinde büyük coşku yaşadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçının ardından saha içinde yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı;

"Sözün bittiği yerdeyiz. Çok sıkıntılar çektik. Şampiyon olmak çok güzel. Futbol adına iyi işler yaptık. Sahada ter döken oyuncularımı kutluyorum. Stadı dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."



SAHA İÇİNDE KUTLAMALAR



Bu arada 90 dakikanın bitmesiyle Siyah-beyazlı futbolcular, üç yıldızlı tişörtlerini giydi ve ellerinde bayraklarla şampiyonluk kutlamasına başladı.

Büyük bir coşku yaşayan teknik heyet ve futbolcular, mutluluklarını taraftarıyla paylaştı.